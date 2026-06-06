दिल्ली अग्निकांड: अपनों के इलाज को आए बांग्लादेशी कारोबारी भी काल के गाल में समाए
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3 जून को दक्षिण दिल्ली के एक गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई। इन मरने वालों में बांग्लादेश के 44 साल के कारोबारी मोहम्मद नुरुल अमीन भी शामिल थे। आग उस वक्त लगी जब अमीन अपने परिवार के साथ कैफे में खाना खा रहे थे। वे आग से बचकर बाहर नहीं निकल सके।
मोहम्मद नुरुल अमीन की मौत, रिश्तेदार घायल
अमीन अपनी बहन रहाना अख्तर और उनके पति मोशारफ होसैन के साथ दिल्ली आए थे। मोशारफ को मैक्स अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। आग लगने पर अख्तर और होसैन घायल होने के बावजूद बच गए, लेकिन अमीन की मौत से उनका परिवार सदमे में है। वीजा संबंधी दिक्कतों के कारण, केवल एक ही रिश्तेदार उनके साथ भारत आ पाया था। ढाका में अमीन अपने पीछे पत्नी और तीन बच्चों को छोड़ गए हैं।