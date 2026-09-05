मुंबई में दही हांडी का जोश पड़ा भारी, 22 गोविंदा हुए घायल

दही हांडी एक बेहद जोश भरा पारंपरिक उत्सव है, जिसमें टीमें सबसे ऊंचाई पर लटके दही से भरे बर्तन तक पहुंचने और उसे फोड़ने के लिए अपनी टीमवर्क और संतुलन का कमाल दिखाती हैं। इस दौरान दर्शकों का जोश और उनकी तालियां देखते ही बनती हैं। कुछ गोविंदाओं को चोट लगने के बावजूद पूरे मुंबई में उत्सव का माहौल बना रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में अपनी निगरानी बढ़ा दी थी। वहीं,BMC ने भी 100 से ज्यादा अस्पताल बिस्तर तैयार रखे थे, ताकि घायल गोविंदाओं को फौरन उपचार मिल सके।