मुंबई में दही हांडी का जोश पड़ा भारी, 22 गोविंदा हुए घायल
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महाराष्ट्र के मुंबई में इस शनिवार जन्माष्टमी के मौके पर हुई दही हांडी के दौरान मानव पिरामिड बनाते वक्त 22 गोविंदा घायल हो गए। इनमें से ज्यादातर को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, लेकिन पश्चिमी उपनगर से आया एक गोविंदा अब भी अस्पताल में भर्ती है।
टीमें जश्न मना रही हैं, एक्शन में पुलिस और BMC
दही हांडी एक बेहद जोश भरा पारंपरिक उत्सव है, जिसमें टीमें सबसे ऊंचाई पर लटके दही से भरे बर्तन तक पहुंचने और उसे फोड़ने के लिए अपनी टीमवर्क और संतुलन का कमाल दिखाती हैं। इस दौरान दर्शकों का जोश और उनकी तालियां देखते ही बनती हैं। कुछ गोविंदाओं को चोट लगने के बावजूद पूरे मुंबई में उत्सव का माहौल बना रहा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरे शहर में अपनी निगरानी बढ़ा दी थी। वहीं,BMC ने भी 100 से ज्यादा अस्पताल बिस्तर तैयार रखे थे, ताकि घायल गोविंदाओं को फौरन उपचार मिल सके।