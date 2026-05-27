बेंगलुरु अस्पताल में लगी आग, स्टाफ ने बचाई 21 जिंदगियां  

पुलिस कर रही है आग लगने के कारणों की जांच

अस्पताल स्टाफ की तेजी से की गई कार्रवाई के कारण ICU में भर्ती 14 समेत सभी 21 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खास बात यह रही कि यह सब दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही हो गया।

राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी मरीज या स्टाफ को कोई चोट नहीं लगी। दमकलकर्मियों ने आग को जल्दी ही काबू में कर लिया और उसे फैलने से रोक दिया। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आग लगने की असली वजह क्या थी।