रूस ने यूक्रेन से युद्ध लड़ने के लिए 202 भारतीयों को भर्ती किया, 26 मारे गए

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए 200 से ज्यादा भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया है। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक इनमें से 26 मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि उसने इनमें से 119 को समय रहते रूस से निकालने में भी सफलता प्राप्त की है।

जवाब 10 भारतीयों के शव अभी तक नहीं मिले मंत्रालय ने बताया कि युद्ध में 26 भारतीय नागरिकों की जान गई है और सीमा के रूसी हिस्से में 7 लापता बताए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि रूसी सेना से 50 भारतीय नागरिकों को रिहा कराने की कोशिशें जारी हैं और मंत्रालय युद्ध में मारे गए 10 लोगों के शवों को बरामद करने की भी कोशिश कर रहा है। अभी तक ये पता नहीं है कि रूस ने कैसे इन भारतीयों को सेना में भर्ती किया।

बयान सरकार ने कहा- हम रूसी अधिकारियों के संपर्क में मंत्रालय ने बयान में कहा, "रूसी सशस्त्र बलों में तैनात सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, कुशलक्षेम और शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार रूसी पक्ष के साथ निरंतर संपर्क में है। इस मामले पर दोनों पक्षों के नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों के बीच होने वाली बातचीत सहित विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जाती है। मृत या लापता बताए गए 18 भारतीयों के DNA सैंपल रूसी अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं।"

Advertisement

मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के समक्ष उठाया था मुद्दा पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान इस मुद्दे को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा के दौरान उठाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस समस्या पर चिंता जताई थी, जिसके बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय नागरिकों को वापस भेजने का आश्वासन दिया था। 4 जुलाई, 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ चर्चा की थी।

Advertisement