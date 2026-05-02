AAP से भाजपा में गए संदीप पाठक के खिलाफ FIR, पुलिस पहुंची तो पिछले दरवाजे से भागे

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पाठक के खिलाफ मामले क्यों दर्ज किए गए हैं, लेकिन सरकारी सूत्रों ने बताया कि ये मामले गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि पाठक के खिलाफ ये FIR पंजाब के 2 अलग-अलग जिलों में दर्ज की गई हैं। अधिकारी ने आगे कहा कि पाठक को किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है।

VIDEO | Delhi: Rajya Sabha MP Sandeep Pathak leaves from his residence. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7 ) pic.twitter.com/9HOeHrK7NM

बयान

पाठक बोले- मैंने अपना जीवन देशसेवा में लगाया

पाठक ने कहा, "मुझे ऐसी किसी FIR की जानकारी नहीं है और किसी पुलिस अधिकारी ने मुझे सूचित भी नहीं किया है। मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा की है। देश किसी भी पार्टी से बड़ा है। मैं कभी इसे धोखा नहीं दूंगा और न किसी को देने दूंगा। अगर मेरे जैसे व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, तो यह दिखाता है कि वे कितने डरे हुए हैं।"