हरियाणा के बहड़गढ़ में बिश्नोई गैंग के 2 शूटर ढेर, पुलिस कांस्टेबल घायल

संदिग्धों ने गोली चलाई, कांस्टेबल घायल

पुलिस के करीब पहुंचते ही संदिग्धों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हो गया, वहीं 4 अन्य पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं। जवाबी कार्रवाई में दोनों संदिग्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल कांस्टेबल को एक सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।