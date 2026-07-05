हरियाणा के बहड़गढ़ में बिश्नोई गैंग के 2 शूटर ढेर, पुलिस कांस्टेबल घायल
पुलिस ने हरियाणा के बहड़गढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े परवेश और हिमांशु नाम के 2 लोगों को गोलीबारी के बाद ढेर कर दिया। ये दोनों 10 जून को हांसी में जिम मालिक कपिल रेडहू की हत्या के आरोपी थे और तभी से फरार चल रहे थे। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की टीमों को उनके छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद उन्होंने इन दोनों को ढूंढ निकाला।
संदिग्धों ने गोली चलाई, कांस्टेबल घायल
पुलिस के करीब पहुंचते ही संदिग्धों ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल घायल हो गया, वहीं 4 अन्य पुलिसकर्मियों की बुलेटप्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगीं। जवाबी कार्रवाई में दोनों संदिग्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घायल कांस्टेबल को एक सुपर-स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।
जिम मर्डर केस में परवेश और हिमांशु पर आरोप
मृत जिम मालिक कपिल रेडहू की उम्र सिर्फ 25 साल थी। बाइक सवार हमलावरों ने उनकी जिम के बाहर ही उन पर 10 से ज्यादा गोलियां चलाई थीं। कपिल की हत्या के मामले में परवेश और हिमांशु को मुख्य आरोपी बनाया गया था। उन पर हत्या, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के उल्लंघन सहित कई आरोप दर्ज थे।