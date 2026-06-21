NEET का जानलेवा दबाव: 19 साल की छात्रा ने दोबारा परीक्षा से पहले दी जान

पुलिस ने सना की मौत के पीछे तनाव को बताया कारण

पुलिस का मानना है कि पढ़ाई के तनाव और पिछली नाकामियों के चलते सना ने यह कदम उठाया होगा। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है, "मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।" यह घटना अकेली नहीं है। हाल के दिनों में NEET की तैयारी करने वाले कई और छात्रों ने भी आत्महत्या की है। इन घटनाओं ने परीक्षा के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नई बहस छेड़ दी है, जिससे चिंताएं और भी बढ़ गई हैं।