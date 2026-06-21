NEET का जानलेवा दबाव: 19 साल की छात्रा ने दोबारा परीक्षा से पहले दी जान
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हैदराबाद के मीयापुर में NEET की तैयारी कर रही 19 साल की छात्रा शेख सना ने दोबारा होने वाली परीक्षा से ठीक एक दिन पहले आत्महत्या कर ली। वह अपनी बहनों के साथ रह रही थी। उनके पिता विदेश में काम करते हैं और मां भी कुछ दिनों से घर से बाहर थीं। सना की मौत का यह समय सभी को परेशान कर रहा है, क्योंकि वह फिर से परीक्षा देने की तैयारी में जुटी थी।
पुलिस ने सना की मौत के पीछे तनाव को बताया कारण
पुलिस का मानना है कि पढ़ाई के तनाव और पिछली नाकामियों के चलते सना ने यह कदम उठाया होगा। कहा जा रहा है कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है, "मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।" यह घटना अकेली नहीं है। हाल के दिनों में NEET की तैयारी करने वाले कई और छात्रों ने भी आत्महत्या की है। इन घटनाओं ने परीक्षा के दौरान छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर नई बहस छेड़ दी है, जिससे चिंताएं और भी बढ़ गई हैं।