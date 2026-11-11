पंजाब में पराली का धुआं बेकाबू, देश के आधे से ज्यादा मामले दर्ज

जहां एक तरफ पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश ने अपनी इन घटनाओं में करीब दो-तिहाई की कमी दर्ज की है। इससे 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पराली जलाने के कुल मामलों को संतुलित करने में सहायता मिली है। पंजाब में पराली जलाने की ज्यादातर घटनाएं, जो कुल मामलों का लगभग 70 प्रतिशत हैं, इस नवंबर के 9 दिनों के भीतर ही दर्ज की गईं। इनमें से लगभग 38 प्रतिशत मामले 3 जिलों तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर से सामने आए। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुल घटनाओं का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा दर्ज किया गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्होंने पिछले वर्षों की तुलना में इन मामलों में कमी लाने में कामयाबी हासिल की।