पंजाब में पराली का धुआं बेकाबू, देश के आधे से ज्यादा मामले दर्ज
इस सीजन पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 19 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। सितंबर के मध्य से लेकर 10 नवंबर तक राज्य में ऐसे 5,002 मामले सामने आए हैं। यह 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी घटनाओं में कुल 11.5 प्रतिशत की गिरावट के बिलकुल उलट है। हैरानी की बात यह है कि साल 2023 के बाद यह पहली बार है जब देशभर में पराली जलाने के कुल दर्ज मामलों में से आधे से ज्यादा मामले अकेले पंजाब में सामने आए हैं।
उत्तर प्रदेश ने पराली जलाने में लगभग दो-तिहाई की कमी की
जहां एक तरफ पंजाब में पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश ने अपनी इन घटनाओं में करीब दो-तिहाई की कमी दर्ज की है। इससे 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पराली जलाने के कुल मामलों को संतुलित करने में सहायता मिली है। पंजाब में पराली जलाने की ज्यादातर घटनाएं, जो कुल मामलों का लगभग 70 प्रतिशत हैं, इस नवंबर के 9 दिनों के भीतर ही दर्ज की गईं। इनमें से लगभग 38 प्रतिशत मामले 3 जिलों तरनतारन, फिरोजपुर और संगरूर से सामने आए। इसके अलावा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कुल घटनाओं का एक-तिहाई से ज्यादा हिस्सा दर्ज किया गया, लेकिन अच्छी बात यह रही कि उन्होंने पिछले वर्षों की तुलना में इन मामलों में कमी लाने में कामयाबी हासिल की।