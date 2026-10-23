इंस्टाग्राम पर 'बदले' का खेल, चंडीगढ़ में मंदिर के बाहर किशोर की गोली मारकर हत्या

पुलिस का कहना है कि यह गोलीबारी एक इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर हुए झगड़े के कारण हुई। बताया जा रहा है कि नैतिक के ग्रुप ने आरोपियों में से एक को पीटते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद मामला गरमा गया।

दोनों आरोपी भी किशोर हैं और अभी स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस ने बाद में दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस हफ्ते चंडीगढ़ में युवाओं की हिंसा से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। इससे युवाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।