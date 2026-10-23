इंस्टाग्राम पर 'बदले' का खेल, चंडीगढ़ में मंदिर के बाहर किशोर की गोली मारकर हत्या
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चंडीगढ़ में गुरुवार रात 17 साल के नैतिक की सेक्टर 22 में एक मंदिर के ठीक बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना तब हुई जब नैतिक अपने 2 साथियों के साथ मंदिर के बाहर एक ऑटो-रिक्शा में बैठा था।
उसे तुरंत सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इंस्टाग्राम विवाद के बाद चंडीगढ़ के किशोर हिरासत में
पुलिस का कहना है कि यह गोलीबारी एक इंस्टाग्राम वीडियो को लेकर हुए झगड़े के कारण हुई। बताया जा रहा है कि नैतिक के ग्रुप ने आरोपियों में से एक को पीटते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद मामला गरमा गया।
दोनों आरोपी भी किशोर हैं और अभी स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस ने बाद में दोनों को हिरासत में ले लिया है। इस हफ्ते चंडीगढ़ में युवाओं की हिंसा से जुड़ी यह दूसरी बड़ी खबर है। इससे युवाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं।