नोएडा में एक 16 साल की लड़की ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि वह अपनी परीक्षाओं में कम नंबर आने से परेशान थी। यह दुखद घटना सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को हुई, जब लड़की ने सेक्टर 100 स्थित अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग की 19वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, परीक्षाओं में अच्छे नंबर न आने की वजह से वह काफी तनाव में थी।