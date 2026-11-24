नोएडा में 16 साल की छात्रा ने 19वीं मंजिल से कूदकर दी जान
लेखन भारत शर्मा
नोएडा में एक 16 साल की लड़की ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि वह अपनी परीक्षाओं में कम नंबर आने से परेशान थी। यह दुखद घटना सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को हुई, जब लड़की ने सेक्टर 100 स्थित अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग की 19वीं मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार, परीक्षाओं में अच्छे नंबर न आने की वजह से वह काफी तनाव में थी।
जांच में जुटी पुलिस, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और इस दुखद घटना के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया है। जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद लड़की के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अधिकारी इस मामले से जुड़ी और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, और जांच अभी जारी है।