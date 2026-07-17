गाजियाबाद में खौफनाक वारदात: पीछा करने वाले ने 15 साल की लड़की को चौथी मंजिल से फेंका, मौत
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 15 साल की लड़की की जान चली गई, जब उसे एक युवक ने चौथी मंजिल से धक्का देकर नीचे फेंक दिया। जानकारी के अनुसार, आरोपी लड़का कई हफ्तों से लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की की मां ने बताया कि वह बस दूध लेने घर से निकली थी, तभी 30 साल के शाहनवाज ने उसे अगवा कर लिया और उस पर हमला किया।
आरोपी गिरफ्तार, हत्या का मामला दर्ज
पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए शाहनवाज को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। लड़की की मां ने बताया कि शाहनवाज पहले भी उनकी बेटी को डरा-धमका चुका था। कुछ दिन पहले लड़की ने उसका विरोध भी किया था, जिसके बाद दोनों के बीच बहस भी हुई थी। इस घटना से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।