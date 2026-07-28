हिमाचल में मानसून के दौरान अब तक हुई 15 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा सड़कें बंद
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इस जुलाई में हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने बड़ा कहर बरपाया है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुए हैं, जिससे 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। 30 जून से अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 15 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ज्यादातर मौतें भूस्खलन की वजह से हुई हैं और लाहौल और स्पीति जिले में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं।
हिमाचल में बिजली गुल, पानी की योजनाएं ठप
जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बंद है और बिजली की कटौती भी हो रही है। हालांकि, टीमें इन्हें ठीक करने में जुटी हैं। मंडी और कुल्लू जिलों में सबसे ज्यादा सड़कें बंद हुई हैं। लगातार बारिश के बावजूद, आपातकालीन टीमें मलबा हटाने और बुनियादी सेवाएं बहाल करने के लिए बिना रुके काम कर रही हैं।