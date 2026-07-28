हिमाचल में मानसून के दौरान अब तक हुई 15 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा सड़कें बंद

इस जुलाई में हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने बड़ा कहर बरपाया है। लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुए हैं, जिससे 100 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। 30 जून से अब तक बारिश से जुड़े हादसों में 15 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें ज्यादातर मौतें भूस्खलन की वजह से हुई हैं और लाहौल और स्पीति जिले में सबसे ज्यादा लोग मारे गए हैं।