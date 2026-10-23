कोयंबटूर में जातिगत नफरत की बलि चढ़ा 11वीं का छात्र, प्रिंसिपल-शिक्षक की अनदेखी ने ली जान

पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, कक्षाध्यापक (जिन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है) और 2 सहपाठियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। छात्र ने कक्षाध्यापक और स्कूल प्रिंसिपल दोनों को ही लगातार मिल रहे इन तानों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब राज्य के अधिकारी पुलिस से जवाब मांग रहे हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके।