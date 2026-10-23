कोयंबटूर में जातिगत नफरत की बलि चढ़ा 11वीं का छात्र, प्रिंसिपल-शिक्षक की अनदेखी ने ली जान
तमिलनाडु के कोयंबटूर में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक 16 साल के छात्र ने खुदकुशी कर ली है। उसे अपनी जाति और खाने-पीने की आदतों को लेकर लगातार परेशान किया जा रहा था। यह मामला तब शुरू हुआ, जब एक शिक्षक ने छात्रवृत्ति के लिए छात्रों से उनकी जाति और बीफ खाने के बारे में पूछा था। इसके बाद उसके सहपाठी छात्रों ने उसे अनुसूचित जाति का होने और बीफ खाने को लेकर लगातार निशाना बनाया, जिससे वह बिल्कुल अकेला पड़ गया था।
शिक्षक गिरफ्तार, प्रिंसिपल और कक्षा के छात्रों पर मामला दर्ज
पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, कक्षाध्यापक (जिन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है) और 2 सहपाठियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। छात्र ने कक्षाध्यापक और स्कूल प्रिंसिपल दोनों को ही लगातार मिल रहे इन तानों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब राज्य के अधिकारी पुलिस से जवाब मांग रहे हैं, ताकि यह पक्का किया जा सके कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा मिल सके।