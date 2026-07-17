राम मंदिर में चोरी के बाद 'अभेद सुरक्षा', उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए 1,155 स्थायी पद

ये सभी बदलाव मंदिर में दान चोरी की घटना सामने आने के बाद किए जा रहे हैं। दरअसल, CCTV फुटेज में बार-बार कैश चोरी होते देखा गया था, जिससे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी कमी उजागर हुई। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का भी गठन किया गया है, जो मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए आगे भी कई सुधारों का सुझाव देगी।