राम मंदिर में चोरी के बाद 'अभेद सुरक्षा', उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए 1,155 स्थायी पद
उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में 1,155 स्थायी पद तैयार किए हैं। इस फैसले से पहले जो अस्थायी सुरक्षाकर्मी थे, उनकी जगह अब कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर जैसे स्थायी पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए भर्ती सरकारी नियमों के हिसाब से होगी और इसका खर्च पुलिस विभाग के बजट से उठाया जाएगा।
मंदिर में दान चोरी के मामले में 8 गिरफ्तार
ये सभी बदलाव मंदिर में दान चोरी की घटना सामने आने के बाद किए जा रहे हैं। दरअसल, CCTV फुटेज में बार-बार कैश चोरी होते देखा गया था, जिससे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी कमी उजागर हुई। इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का भी गठन किया गया है, जो मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए आगे भी कई सुधारों का सुझाव देगी।