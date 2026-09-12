11,000 वेतन, लेकिन 5 घरों का मालिक: PNB नकली नोट घोटाले में रडार पर संविदा कर्मचारी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि कर्मचारी का काम केवल वाहन चलाना और सामान लादना थे, लेकिन आरोप है कि वह करेंसी चेस्ट के आसपास काफी समय बिताता था और प्रबंधक के निजी सहायक की तरह काम करता था।

करेंसी चेस्ट में बड़ी मात्रा में नकदी रखी जाती है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, "सुविधा स्थल तक उसकी पहुंच, उसके काम की प्रकृति और क्या उसे नकदी संभालने वाले क्षेत्रों तक पहुंच थी, इन सभी की जांच की जा रही है।"