भोपाल में पिछले 24 घंटे में 2 नाबलिगों समेत 10 लोग लापता, तलाश में जुटी पुलिस

जिन लोगों की तलाश की जा रही है, उनके परिवार काफी परेशान हैं। घर से निकलने के बाद उनमें से कुछ के फोन बंद आ रहे हैं। पुलिस इन मामलों को पूरी गंभीरता से ले रही है। वह CCTV फुटेज खंगाल रही है और ट्रेन-बस स्टेशनों जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी लापता लोगों की तलाश कर रही है। साइबर टीम भी कॉल रिकॉर्ड और फोन की लोकेशन पर नजर रख रही है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेंद्र सिंह चौहान ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास लापता लोगों से जुड़ी कोई जानकारी हो तो पुलिस को तुरंत सूचित करें, ताकि सभी को सुरक्षित उनके घर वापस लाया जा सके।