रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से गुपचुप कर ली सगाई, जानिए कब बनेंगी दुल्हनिया

लेखन नेहा शर्मा 10:32 am Oct 04, 202510:32 am

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की डेटिंग की खबरें पिछले काफी समय से आ रही हैं। दोनों को कई दफा एक-दूसरे के साथ डिनर और मूवी डेट पर देखा जा चुका है। हालांकि, किसी ने भी साफतौर पर अपने अफेयर को स्वीकार नहीं किया। बहरहाल, अब खबर आ रही है कि रश्मिका और विजय ने गुपचुप तरीके से अपने परिवारवालों की मौजूदगी में एक-दूसरे काे अंगूठी पहना ली है। वो शादी कब करेंगे, इससे भी पर्दा हट चुका है।