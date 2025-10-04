रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा से गुपचुप कर ली सगाई, जानिए कब बनेंगी दुल्हनिया
क्या है खबर?
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की डेटिंग की खबरें पिछले काफी समय से आ रही हैं। दोनों को कई दफा एक-दूसरे के साथ डिनर और मूवी डेट पर देखा जा चुका है। हालांकि, किसी ने भी साफतौर पर अपने अफेयर को स्वीकार नहीं किया। बहरहाल, अब खबर आ रही है कि रश्मिका और विजय ने गुपचुप तरीके से अपने परिवारवालों की मौजूदगी में एक-दूसरे काे अंगूठी पहना ली है। वो शादी कब करेंगे, इससे भी पर्दा हट चुका है।
सगाई
3 अक्टूबर को हुई सगाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सगाई की रस्में 3 अक्टूबर की सुबह विजय के घर पर पूरी हुईं। इस मौके पर केवल परिवार के करीबी और नजदीकी दोस्त मौजूद थे। विजय और रश्मिका ने सगाई कर ली है। हालांकि अभी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। दोनों ही अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना पसंद करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपनी सगाई को भी मीडिया की नजरों से दूर रखा। प्रशंसक सोशल मीडिया पर उन्हें सगाई की शुभकामनाएं दे रहे हैं
शादी
कब होगी शादी?
कहा जा रहा है कि फरवरी, 2026 में रश्मिका और विजय अपने रिश्ते को शादी का नाम देने की तैयारी में हैं। तैयारियां जोरों पर हैं और विजय की दुल्हन बनने के लिए रश्मिका बेहद उत्साहित हैं। खबरें तो ये भी है कि उनकी शादी भव्य होने वाली है। रश्मिका-विजय डेस्टिनेशन वेडिंग करने वाले हैं। उनकी इस शादी में साउथ से लेकर बॉलीवुड तक की कई दिग्गज हस्तियां मौजूद होंगी। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है।