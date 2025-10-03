जुबीन गर्ग मामले में नया मोड़ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग मामले को NIA या CBI में ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

लेखन ज्योति सिंह 03:44 pm Oct 03, 202503:44 pm

क्या है खबर?

गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला इन दिनों काफी तूल पकड़ रहा है। एक तरफ असम पुलिस और दूसरी तरफ सिंगापुर पुलिस अपने-अपने तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। नया अपडेट है कि गायक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत ने मांग की है कि मामला NIA या CBI को ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा मामले की निगरानी एक सेवानिवृत्त जज से कराने की मांग की है।