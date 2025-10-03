LOADING...
जुबीन गर्ग मामले को NIA या CBI में ट्रांसफर करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
जुबीन गर्ग मामले में नया मोड़ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

लेखन ज्योति सिंह
Oct 03, 2025
03:44 pm
क्या है खबर?

गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला इन दिनों काफी तूल पकड़ रहा है। एक तरफ असम पुलिस और दूसरी तरफ सिंगापुर पुलिस अपने-अपने तरीके से मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। नया अपडेट है कि गायक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत ने मांग की है कि मामला NIA या CBI को ट्रांसफर किया जाए। इसके अलावा मामले की निगरानी एक सेवानिवृत्त जज से कराने की मांग की है।

आरोप

SIT पर नहीं किया जा सकता विश्वास 

आयोजक महंत ने असम पुलिस की SIT टीम की जांच पर सवाल खड़ा किया है। याचिका में कहा गया है कि SIT पर विश्वास नहीं किया जा सकता। आरोप है कि राज्य सरकार के उच्च अधिकारी सोशल मीडिया पर काफी कुछ बोल चुके हैं। इससे जांच पर असर पड़ सकता है। स्थानीय माहौल और मीडिया ट्रायल की वजह से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए, जिससे सच बाहर आए।

पक्षपात

असम में पक्षपाती माहौल होने का दिया तर्क

याचिका में महंत ने मांग की है कि जुबीन मामले में दर्ज FIR असम से बाहर अन्य किसी राज्य में ट्रांसफर की जाए। राज्य में उनके खिलाफ पक्षपाती माहौल है। उन्होंने दावा किया कि मीडिया ट्रायल के जरिए उन्हें फंसाकर झूठा दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरमा को एक अक्टूबर को असम पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।