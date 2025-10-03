अक्षय कुमार की बेटी नितारा से हुई थी 'गंदी' मांग, अभिनेता ने चौंकाने वाला किया खुलासा
क्या है खबर?
अभिनेता अक्षय कुमार 3 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक (DG) कार्यालय में हुए 'साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2025' के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी नितारा से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना साझा की। साइबर अपराध मामले में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अभिनेता ने बताया कि कुछ महीने पहले ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते वक्त उनकी बेटी के साथ गलत तरह का व्यवहार किया गया था। आइए जानते हैं अभिनेता ने क्या कहा।
बयान
शख्स ने नितारा से की थी अनुचित मांग
अक्षय ने कहा, "मेरी बेटी वीडियो गेम खेल रही थी। कुछ गेम होते हैं, जो आप किसी अनजान शख्स के साथ खेलते हैं। शुरुआत में शख्स ने उत्साहवर्धक मैसेज भेजे। एक दिन अचानक उसने पूछा कि वह कहां से है? मेरी बेटी ने कहा- मुंबई।" अभिनेता ने बताया, "सब कुछ ठीक चल रहा था फिर एक मैसेज आया कि आप पुरुष हो या महिला। मेरी बेटी ने बताया कि वह लड़की है। फिर उसने मेरी बेटी से न्यूड फोटो मांगी।"
अपराध
विश्वास बनाकर शोषण करने की कोशिश
अक्षय ने आगे कहा, "मेरी बेटी ने तुरंत गेम बंद कर दिया और अपनी मां (ट्विंकल खन्ना) को जानकारी दी। गनीमत है कि उसने बिना हिचकिचाहट अपनी मां से घटना का जिक्र किया। ये सबसे अच्छा था।" अभिनेता ने मामले की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कैसे साइबर अपराधी विश्वास बनाकर नाबालिगों का शोषण करते हैं। फिर वसूली और आत्महत्या जैसे दुखद मामले सामने आते हैं। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस भी शामिल रहे।
ट्विटर पोस्ट
देखें वीडियो
#WATCH | Mumbai | Actor Akshay Kumar says, "I want to tell you all a small incident which happened at my house a few months back. My daughter was playing a video game, and there are some video games that you can play with someone. You are playing with an unknown stranger. While… pic.twitter.com/z9sV2c9yC6— ANI (@ANI) October 3, 2025