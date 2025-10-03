अक्षय कुमार ने किया चाैंकाने वाला खुलासा (तस्वीर: एक्स/@akshaykumar)

अक्षय कुमार की बेटी नितारा से हुई थी 'गंदी' मांग, अभिनेता ने चौंकाने वाला किया खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 02:33 pm Oct 03, 202502:33 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय कुमार 3 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक (DG) कार्यालय में हुए 'साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2025' के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी नितारा से जुड़ी एक परेशान करने वाली घटना साझा की। साइबर अपराध मामले में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अभिनेता ने बताया कि कुछ महीने पहले ऑनलाइन वीडियो गेम खेलते वक्त उनकी बेटी के साथ गलत तरह का व्यवहार किया गया था। आइए जानते हैं अभिनेता ने क्या कहा।