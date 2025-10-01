जुबीन गर्ग मौत मामले में नया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग माैत मामले में CID का बड़ा कदम, प्रबंधक और आयोजक को हिरासत में लिया

लेखन ज्योति सिंह 10:11 am Oct 01, 202510:11 am

क्या है खबर?

असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला चर्चा में है। अब CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरमा को हिरासत में लिया है। श्यामकानु को बुधवार रात करीब 12:30 बजे दिल्ली हवाई अड‌्डे से और प्रबंधक सिद्धार्थ को राजस्थान से हिरासत में लिया गया। दोनों की कोर्ट में पेशी हुई जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।