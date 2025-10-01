जुबीन गर्ग माैत मामले में CID का बड़ा कदम, प्रबंधक और आयोजक को हिरासत में लिया

जुबीन गर्ग माैत मामले में CID का बड़ा कदम, प्रबंधक और आयोजक को हिरासत में लिया
क्या है खबर?
असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत का मामला चर्चा में है। अब CID की विशेष जांच टीम (SIT) ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत और गायक के प्रबंधक सिद्धार्थ सरमा को हिरासत में लिया है। श्यामकानु को बुधवार रात करीब 12:30 बजे दिल्ली हवाई अड्डे से और प्रबंधक सिद्धार्थ को राजस्थान से हिरासत में लिया गया। दोनों की कोर्ट में पेशी हुई जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
जांच
जुबीन के प्रबंधक पर लगा ये आरोप
PTI ने आधिकारिक दस्तावेज के जरिए पता लगाया है कि प्रबंधक सिद्धार्थ दिवंगत गायक की मौत मामले में कथित ताैर पर संगठित वित्तीय अपराधों में शामिल हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए संपत्ति अर्जित करने का आरोप भी है। दूसरी तरफ दस्तावेजों से पता चला है कि CID ने गुरुवार और शुक्रवार को आयोजक श्यामकानु के घर छापा मारा था। उनके घर से अपराध सिद्ध करने वाले दस्तावेज और कुछ सामान के बंडल जब्त किए गए हैं।
सामग्री
छापेमारी में ये चीजें हुईं बरामद
CID ने आयाेजक के घर छापेमारी के दौरान जिन सामग्री को जब्त किया है, उनमें कथित कई बेनामी संपत्तियों से जुड़े कागज, एक फर्म से जारी पैन कार्ड और सरकारी कार्यालयों से जुडे़ करीब 30 स्टाम्प सीलें शामिल हैं। CID ने आयोजक और गायक के प्रबंध के अलावा 10 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इससे पहले असम की सरकार ने श्यामकनु पर राज्य में कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।