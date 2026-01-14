जुबीन गर्ग मामले में जांच अधिकारी बोले- नशे में थे गायक, लाइफ जैकेट भी नहीं पहना

गायक जुबीन गर्ग की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत का मामला अभी भी अनसुलझा है। हालांकि 14 जनवरी को सिंगापुर की एक अदालत में मुख्य जांच अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। अधिकारी का कहना है कि जुबीन पिछले सितंबर में लाजरस द्वीप के पास "बहुत ज्यादा नशे में" थे। उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। बता दें कि असम के मशहूर गायक जुबीन 52 साल के थे, उनका सितंबर, 2025 में निधन हो गया था।

खुलासा जांच अधिकारी ने किया चौंकाने वाला खुलासा चैनल न्यूज एशिया के मुताबिक, सिंगापुर की अदालत में जांच अधिकारी ने बताया कि जुबीन ने शुरुआत में लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन बाद में उसे उतार दिया था। गायक ने दूसरी दी गई लाइफ जैकेट को पहनने से मना कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया कि जुबीन "बहुत ज्यादा नशे में था" और कई गवाहों ने उन्हें नांव की ओर वापस तैरने की कोशिश करते देखा, तभी वह बेहोश हो गए और चेहरा पानी में डूब गया।

बीमारी जुबीन को मिर्गी की बीमारी होने का दावा रिपोर्ट में आगे कहा गया कि जुबीन को तुरंत नौका पर वापस लाया गया और CPR दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि नौका पर 20 से ज्यादा लोग मौजूद थे। अधिकारी ने अदालत को यह भी बताया कि गायक को उच्च रक्तचाप और मिर्गी की बीमारी थी, उन्हें आखिरी बार ज्ञात दौरा 2024 में पड़ा था। सिंगापुर पुलिस ने जुबीन मौत मामले में किसी प्रकार की साजिश से इनकार किया है।

