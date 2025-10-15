जुबीन गर्ग निधन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए 5 आरोपी
क्या है खबर?
जुबीन गर्ग के निधन मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ गायक की पत्नी गरिमा सैकिया इंसाफ की मांग कर रही हैं। दूसरी ओर असम पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। ताजा अपडेट है कि पुलिस हिरासत में लिए गए 7 में से 5 आरोपियों काे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों में जुबीन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा भी शामिल हैं।
जांच
गुवाहाटी सेंट्रल जेल में रह सकते हैं आरोपी
अधिकारियों के मुताबिक, जुबीन मामले में पकड़े गए इन आरोपियों की ओर से कोई जमानत याचिका अदालत में दायर नहीं की गई थी। न ही किसी आरोपी का वकील ने प्रतिनिधित्व किया। बताया गया कि असम CID की विशेष जांच टीम (SIT) के नेतृत्व में चल रही जांच के दौरान रिमांड पर आए पांचाें आरोपियों को गुवाहाटी सेंट्रल जेल में रखा जा सकता है। आरोपियों में भाई और मैनेजर के अलावा श्यामकानु महंत, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य शामिल हैं।
बयान
2 लोगों की जल्दी खत्म होगी हिरासत
ANI से बातचीत में SIT प्रमुख और विशेष डीजीपी (CID) मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा था, "हमने पहले 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 5 लोगों की पुलिस हिरासत पूरी हो गई थी, उन्हें 15 अक्टूबर को अदालत में पेश कर रहे हैं। अन्य 2 लोगों की हिरासत दो दिन बाद खत्म हो जाएगी।" इससे पहले असम पुलिस ने असम एसोसिएशन सिंगापुर से जुड़े 10 लोगों को समन जारी किये थे। इस मामले में पूछताछ चल रही है।