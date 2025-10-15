जुबीन गर्ग निधन मामले में ताजा अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग निधन मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए 5 आरोपी

लेखन ज्योति सिंह 01:25 pm Oct 15, 202501:25 pm

जुबीन गर्ग के निधन मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। एक तरफ गायक की पत्नी गरिमा सैकिया इंसाफ की मांग कर रही हैं। दूसरी ओर असम पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई है। ताजा अपडेट है कि पुलिस हिरासत में लिए गए 7 में से 5 आरोपियों काे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों में जुबीन के चचेरे भाई संदीपन गर्ग और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा भी शामिल हैं।