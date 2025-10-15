अक्षय कुमार ने उठाया बड़ा कदम, ये मांग लेकर पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट
क्या है खबर?
अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे सितारों के बाद अब अक्षय कुमार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। वो अब उन सितारों में शामिल हो चुके हैं, जो अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कानून का सहारा ले चुके हैं। अक्षय ये मांग लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं कि उनकी इजाजत के बिना उनकी तस्वीरों और व्यक्तित्व के अधिकारों का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना किया जाए।
मांग
अक्षय ने कोर्ट में लगाई ये गुहार
अक्षय ने उन लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है ,जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। अभिनेता ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने याचिका दायर की है कि AI के जरिए उनकी पहचान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इससे पहले कोर्ट से ऐश्वर्या राय से लेकर अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी जैसे तमाम सितारों को इस मामले में राहत मिल चुकी है।
वीडियो
पिछले महीने अपने फर्जी वीडियो पर भड़के थे अक्षय
बीते सितंबर अक्षय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर साफ किया था कि AI के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने लिखा था, 'मुझे कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं, जिनमें मुझे महर्षि वाल्मीकि की भूमिका में दिखाया गया, लेकिन ये सभी वीडियो फर्जी हैं और AI के जरिए बनाए गए हैं। इससे भी बुरा ये है कि कुछ न्यूज चैनल बिना ये जांच किए कि ये असली हैं या नकली, इन पर खबर बना लेते हैं।'
राहत
कई सितारों को मिल चुकी राहत
बता दें कि हाल ही में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने आशा भोसले और एक्टर सुनील शेट्टी को पर्सनैलिटी राइट्स के तहत राहत थी। पिछले दिनों इसी सिलसिले में ऋतिक रोशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की थी। उनसे पहले जाने-माने गायक कुमार सानू और निर्माता करण जौहर भी ये मांग लेकर हाई कोर्ट पहुंचे थे। अब जल्द ही अक्षय की याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
कामकाज
अक्षय की आने वाली फिल्में
काम के मोर्चे पर बात करें तो अक्षय पिछली बार अपनी हिट फिल्म 'जॉली LLB' के तीसरे भाग 'जॉली LLB 3' में दिखे थे, जिसमें उनके साथ-साथ अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला भी खूब चमके, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हाे गई। आने वाले दिनों में जहां अक्षय फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे, वहीं प्रियदर्शन के साथ उनकी कॉमेडी फिल्म 'हेरा फेरी 3' और हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' भी कतार में है।