अक्षय कुमार पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

अक्षय कुमार ने उठाया बड़ा कदम, ये मांग लेकर पहुंचे बॉम्बे हाई कोर्ट

लेखन नेहा शर्मा 12:58 pm Oct 15, 202512:58 pm

क्या है खबर?

अनिल कपूर, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे सितारों के बाद अब अक्षय कुमार ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। वो अब उन सितारों में शामिल हो चुके हैं, जो अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर कानून का सहारा ले चुके हैं। अक्षय ये मांग लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं कि उनकी इजाजत के बिना उनकी तस्वीरों और व्यक्तित्व के अधिकारों का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल ना किया जाए।