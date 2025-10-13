जुबीन गर्ग मामले में ताजा अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@zubeen.garg)

जुबीन गर्ग मामला: दूसरे समन के बाद 3 NRI पहुंचे गुवाहटी, CID ने शुरू की पूछताछ

लेखन ज्योति सिंह 02:48 pm Oct 13, 202502:48 pm

क्या है खबर?

जुबीन गर्ग की मौत का मामला काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। मामले की जांच CID कर रही है, जिसके तहत 7 लाेगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ताजा अपडेट है कि सिंगापुर में गायक के अंतिम क्षणों में मौजूद 3 असमिया प्रवासी भारतीय 13 अक्टूबर को गुवाहटी पहुंचे हैं, जहां पुलिस के समक्ष उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि असम पुलिस के दूसरे समन के बाद ये NRI पुलिस के समक्ष मौजूद हुए हैं।