जुबीन गर्ग मामला: दूसरे समन के बाद 3 NRI पहुंचे गुवाहटी, CID ने शुरू की पूछताछ
क्या है खबर?
जुबीन गर्ग की मौत का मामला काफी समय से चर्चा में बना हुआ है। मामले की जांच CID कर रही है, जिसके तहत 7 लाेगों को गिरफ्तार भी किया गया है। ताजा अपडेट है कि सिंगापुर में गायक के अंतिम क्षणों में मौजूद 3 असमिया प्रवासी भारतीय 13 अक्टूबर को गुवाहटी पहुंचे हैं, जहां पुलिस के समक्ष उनका बयान दर्ज किया जाएगा। बता दें कि असम पुलिस के दूसरे समन के बाद ये NRI पुलिस के समक्ष मौजूद हुए हैं।
पूछताछ
तीनों NRI से की जा रही पूछताछ
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, आपराधिक जांच विभाग के DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि सिद्धार्थ बोरा, परीक्षित शर्मा और जिओलंगसतनारजारी 13 अक्टूबर की सुबह CID के कार्यालय में पेश हुए हैं। एक अन्य प्रवासी भास्कर ज्योति दत्ता के दिन में आने की संभावना है। DGP ने कहा कि फिलहाल तीनों NRI से पूछताछ शुरू कर दी गई है। इससे पहले एक असमिया व्यक्ति रूपकमलकलिता से 24 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की गई थी।
समन
10 लोगों को जारी किए गए थे समन
दरअसल, असम पुलिस ने असम एसोसिएशन सिंगापुर से जुड़े 10 लोगों को नए समन जारी किये थे, क्योंकि वह 6 अक्टूबर की समय सीमा तक CID कार्यालय में पेश नहीं हो सके थे। इस बारे में बात करते हुए DGP ने कहा, "हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में कुछ और लोग हमारे सामने पेश होंगे।" बता दें कि गायक जुबीन की पिछले महीने 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय मौत हो गई थी।