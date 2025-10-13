सिद्धांत चतुर्वेदी की एक्शन से भरपूर फिल्म पर आया अपडेट, जानकर टूट जाएगा दिल
क्या है खबर?
सिद्धांत चतुर्वेदी की एक्शन-क्रिएचर फिल्म 'रामरी' काफी समय से चर्चा में है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में मोहित रैना भी अहम किरदार में थे। खबर थी कि अजय देवगन खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे। अब फिल्म पर ताजा जानकारी जो सामने आई है, उससे फैंस का दिल टूट जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 1945 के दशक में सेट की गई 'रामरी' को बीच में बंद करने का फैसला लिया गया है।
कारण
बजट की समस्या से बंद हुई फिल्म
मिड डे की रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्र ने बताया, "फिल्म पर एक साल से ज्यादा वक्त से काम चल रहा था, विषय और शेड्यूल को देखते हुए, ये एक महंगी फिल्म थी, लेकिन बजट की कमी ने इसे रोक दिया है।" सूत्र ने आगे कहा, "भले ही नेटफ्लिक्स कहानी को लेकर उत्साहित था, लेकिन काफी कुछ दांव पर था, इसलिए फिल्म आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया गया है।" हालांकि, निर्माताओं की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।
