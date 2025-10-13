सिद्धांत चतुर्वेदी की आगामी फिल्म पर आया अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@siddhantchaturvedi)

सिद्धांत चतुर्वेदी की एक्शन से भरपूर फिल्म पर आया अपडेट, जानकर टूट जाएगा दिल

लेखन ज्योति सिंह 01:53 pm Oct 13, 202501:53 pm

सिद्धांत चतुर्वेदी की एक्शन-क्रिएचर फिल्म 'रामरी' काफी समय से चर्चा में है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में मोहित रैना भी अहम किरदार में थे। खबर थी कि अजय देवगन खुद इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे। अब फिल्म पर ताजा जानकारी जो सामने आई है, उससे फैंस का दिल टूट जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 1945 के दशक में सेट की गई 'रामरी' को बीच में बंद करने का फैसला लिया गया है।