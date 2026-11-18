'पिच टू गेट रिच 2' में नजर आएंगी जीनत अमान

'पिच टू गेट रिच 2' में जीनत अमान, करण जौहर और मलाइका अरोड़ा संग जमेगी महफिल

लेखन नेहा शर्मा 05:02 pm Nov 18, 202605:02 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेत्री जीनत अमान जल्द ही रियलिटी शो 'पिच टू गेट रिच' के दूसरे सीजन में ग्लैमर का तड़का लगाती नजर आएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें हाल ही में करण जौहर और मलाइका अरोड़ा के साथ शो के सेट पर शूटिंग करते देखा गया है। हालांकि, शो में वो जज या मेंटर किस भूमिका में होंगी, ये अभी साफ नहीं है। खबर है कि जीनत इस मंच पर अपने जबरदस्त फैशन सेंस के साथ बिजनेस की समझ भी साझा करेंगी।