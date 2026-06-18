'पिच टू गेट रिच 2' के साथ लौटे अक्षय कुमार

अक्षय कुमार-करण जौहर का महा-ऐलान, 'पिच टू गेट रिच 2' में खेला 100 करोड़ का दांव

लेखन नेहा शर्मा 06:51 pm Jun 18, 202606:51 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर अपने हिट बिजनेस रियलिटी शो 'पिच टू गेट रिच' के सीजन 2 के साथ धमाकेदार वापसी कर रहे हैं। दूसरे सीजन का बजट पिछले सीजन के 40 करोड़ रुपये से 150 प्रतिशत बढ़ाकर सीधे 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है, ताकि फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में नए विचार के साथ कदम रखने वाले देश के नए युवाओं को अमीर बनने और अपने बिजनेस को बड़ा करने का मौका मिल सके।