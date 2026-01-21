जाकिर खान ने कॉमेडी की दुनिया से ब्रेक लेने का किया ऐलान, जानिए क्या है वजह

जाकिर खान ने कॉमेडी से ब्रेक लेने का ऐलान किया

लेखन ज्योति सिंह 09:25 am Jan 21, 202609:25 am

क्या है खबर?

मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने एक फैसले से फैंस को चौंका दिया है। उन्होंने साफ-साफ ऐलान कर दिया है कि वह कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं, जिसकी घाेषणा उन्होंने हैदराबाद में एक शो के दौरान की। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें जाकिर को मंच से यह ऐलान करते देखा गया है। इस फैसले के पीछे का कारण उनका स्वास्थ्य है, जिस पर वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।