जाकिर खान ने कॉमेडी की दुनिया से ब्रेक लेने का किया ऐलान, जानिए क्या है वजह
क्या है खबर?
मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने एक फैसले से फैंस को चौंका दिया है। उन्होंने साफ-साफ ऐलान कर दिया है कि वह कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं, जिसकी घाेषणा उन्होंने हैदराबाद में एक शो के दौरान की। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें जाकिर को मंच से यह ऐलान करते देखा गया है। इस फैसले के पीछे का कारण उनका स्वास्थ्य है, जिस पर वह पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।
खुलासा
जाकिर ने भविष्य की योजनाओं पर किया खुलासा
जाकिर ने अपनी योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा, "मैं एक बहुत लंबे ब्रेक पर जा रहा हूं। शायद 2028-29 तक, या फिर 2030 तक भी। यह 3, 4 या 5 साल का ब्रेक होगा, जिससे मैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकूं और कुछ अन्य मामलों को सुलझा सकूं। इसलिए यहां मौजूद हर कोई मेरे दिल के बहुत करीब है। आपकी उपस्थिति मेरे लिए कल्पना से परे है, और मैं आप सभी का हमेशा आभारी रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद"
संकेत
इंस्टाग्राम पर ब्रेक लेने का दिया था संकेत
जाकिर ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए भी ब्रेक लेने का संकेत दिया था। उन्होंने लिखा था, '20 जून तक हर शो एक जश्न है। इस बार मैं कई शहरों में नहीं आ पाऊंगा, इसलिए थोड़ी और मेहनत करके शो देखने जरूर आएं।' इससे पहले कॉमेडियन ने बातचीत में बताया था कि व्यस्त जिंदगी, दौड़भाग के साथ-साथ अनियमित खानपान ने उनके स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर डाला है। उधर उनके फैसले से फैंस खुश होने के साथ थोड़े निराश भी है।