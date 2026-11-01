'तू है मेरी किरण' में जुनूनी आशिक के किरदार में छाए जहीर इकबाल, बोले- दर्शकों को अपना नया रूप दिखाना था

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की फिल्म 'तू है मेरी किरण' 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में जहीर ने समर का किरदार निभाया है, जिसका प्यार धीरे-धीरे जुनून में बदल जाता है। अब जहीर ने इस किरदार को निभाने के अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि एक जुनूनी आशिक का रोल करना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। इस किरदार में कई भावनात्मक परतें थीं। जहीर के मुताबिक, उन्हें सिर्फ किरदार का गुस्सा और जुनून नहीं दिखाना था, बल्कि उसकी सोच, भावनाओं और उसके व्यवहार के पीछे की वजहों को भी समझना था। वो इस फिल्म के जरिए दर्शकों को अपना ऐसा अंदाज दिखाना चाहते थे, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। जहीर ने ये भी कहा कि फिल्म रिलीज होने के बाद उनके किरदार को दर्शकों से जो प्यार और सराहना मिली है, उससे वो काफी खुश हैं।