धनश्री से तलाक के बाद डिप्रेशन में थे युजवेंद्र चहल, बोले- दिमाग ठिकाने पर नहीं था

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का रिश्ता हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है, लेकिन उनके तलाक ने फैंस को हैरान कर दिया था। अब पहली बार युजवेंद्र ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक हालिया इंटरव्यू में उनका दर्द छलक पड़ा, जहां उन्होंने खुलासा किया कि तलाक के बाद वह मानसिक रूप से इतने टूट गए थे कि उन्हें क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट्स तक छोड़ने पड़े।

साक्षात्कार तलाक के बाद अंधेरे दौर से गुजरे युजवेंद्र चहल भारतीय स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा के बीच का रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। युजवेंद्र ने हाल ही में मैशेबल इंडिया को दिए एक बेबाक इंटरव्यू में अपने तलाक, मानसिक तनाव और क्रिकेट से दूरी पर खुलकर बात की है। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके जीवन का वो अध्याय अब पूरी तरह बंद हो चुका है। हालांकि, वो बोले कि तलाक के बाद वाला दौर उनके लिए किसी अंधेरे से कम नहीं था।

बयान तलाक, दर्द और आगे बढ़ने की चाह तलाक के बाद के हालातों पर बात कर युजवेंद्र ने कहा, "ये मेरी जिंदगी का एक अध्याय था, जो अब खत्म हो गया है। मैंने उस जगह को छोड़ दिया है। मैं वहां फंसा नहीं रहना चाहता। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, वो अपनी जिंदगी में खुश है। किसी को दुखी करके किसी को क्या मिलने वाला है?" चहल ने पहली बार खुलासा किया कि निजी जीवन में चल रहे उतार-चढ़ाव ने उनके करियर पर भी असर डाला था।

हीत डिप्रेशन के शिकार हो गए थे युजवेंद्र युजवेंद्र ने बताया कि पिछले साल वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा, "जब मेरा तलाक का मामला चल रहा था, मेरा दिमाग सही जगह पर नहीं था। यही कारण है कि मैंने पिछले साल कुछ बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं खेले। इस कठिन दौर में हरियाणा में अनिरुद्ध सर ने मेरी मदद की, जिनसे मैं अपनी हर बात साझा करता था।" युजवेंद्र ने उस ट्रोलिंग पर भी दुख जताया, जो धनश्री और उनके रिश्ते को लेकर हुई थी।

ट्रोलिंग गुजारा भत्ते और ट्रोलिंग पर बोले युजवेंद्र चहल खबरों के मुताबिक युजवेंद्र को धनश्री को 4 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता देना पड़ा था। इस पर उन्होंने कहा कि कोर्ट से बाहर आते ही ये मामला उनके लिए खत्म हो गया था। धनश्री को 'गोल्ड डिगर' कहे जाने और अपनी 'शुगर डैडी' टी-शर्ट पर मचे बवाल पर युजवेंद्र बाेले, "शुरुआत में मुझे बुरा लगता था, क्योंकि यह नया था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा इंस्टाग्राम खुला है, जिसे नफरत करनी है वो कर सकता है।"