YRF के तगड़े दांव से सिनेमाघरों में 'अल्फा' का धमाका

YRF का तगड़ा दांव, 2,600 स्क्रीन्स और 9,000 शोज के साथ 'अल्फा' का सिनेमाघरों में धमाका

लेखन नेहा शर्मा 10:07 am Jul 03, 202610:07 am

क्या है खबर?

यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला एक्शन फिल्म 'अल्फा' खूब चर्चा में है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अभिनीत इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। यशराज फिल्म्स ने अपनी इस फिल्म को बेहद बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड स्क्रीन्स के साथ दुनियाभर में रिलीज किया है।