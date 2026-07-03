YRF का तगड़ा दांव, 2,600 स्क्रीन्स और 9,000 शोज के साथ 'अल्फा' का सिनेमाघरों में धमाका

YRF का तगड़ा दांव, 2,600 स्क्रीन्स और 9,000 शोज के साथ 'अल्फा' का सिनेमाघरों में धमाका
क्या है खबर?
यशराज फिल्म्स (YRF) के स्पाई यूनिवर्स की पहली महिला एक्शन फिल्म 'अल्फा' खूब चर्चा में है। आलिया भट्ट और शरवरी वाघ अभिनीत इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। अब इस फिल्म से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर हलचल मचा दी है। यशराज फिल्म्स ने अपनी इस फिल्म को बेहद बड़े पैमाने पर रिकॉर्ड स्क्रीन्स के साथ दुनियाभर में रिलीज किया है।
रिलीज
महिला प्रधान फिल्मों में सबसे बड़ी रिलीज
बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, YRF के मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बदौलत 'अल्फा' को भारत में 2,750 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है, जो किसी भी महिला प्रधान फिल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी रिलीज में शामिल है। इतना ही नहीं, आलिया भट्ट की ये फिल्म रिकॉर्ड 9,000 से ज्यादा शोज के साथ सिनेमाघरों में उतरी है। ये आंकड़ा पिछले 1 साल में आई कई बड़े सितारों वाली फिल्मों से भी बेहतर माना जा रहा है।
इंतजाम
कड़े मुकाबले के बीच सुरक्षित की सबसे मजबूत रिलीज
यशराज फिल्म्स ने 'अल्फा' को बड़े पैमाने पर रिलीज देकर उसे शानदार शुरुआत दिलाई है। इंडस्ट्री का मानना है कि इतनी बड़ी रिलीज फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचने का मौका दे सकती है। व्यापार जगत से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि मौजूदा समय में, जब कई फिल्में पर्याप्त स्क्रीन्स और अच्छे शोज के लिए संघर्ष कर रही हैं, YRF ने अपने मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के दम पर 'अल्फा' के लिए बेहद दमदार रिलीज सुनिश्चित की है।
दबदबा
'वेलकम टू द जंगल' और 'कॉकटेल 2' के टकराव के बीच 'अल्फा' का जलवा
ट्रेड सूत्र की मानें तो YRF का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ही 'अल्फा' की बड़ी रिलीज की सबसे बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि 'वेलकम टू द जंगल', 'कॉकटेल 2' और 'मैं वापस आऊंगा' जैसी फिल्मों के बीच भी 'अल्फा' ने सिनेमाघरों में मजबूती से अपनी जगह बनाई है और इसका पूरा श्रेय YRF की मजबूत पकड़ को जाता है, वहीं रिलीज से पहले ही ये फिल्म मल्टीप्लेक्सों में करीब 35,000 टिकटों की एडवांस बुकिंग दर्ज कराने में सफल रही है।
कलाकार
'अल्फा' की धमाकेदार स्टारकास्ट
शिव रवैल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में आलिया और शरवरी वाघ मुख्य जासूसों की भूमिका में हैं, जो अपने खतरनाक स्टंट और एक्शन से दर्शकों के होश उड़ा रही हैं। फिल्म में अभिनेता अनिल कपूर नए रॉ चीफ और मार्गदर्शक के रूप में नजर आ रहे हैं, जबकि 'एनिमल' के बाद बॉबी देओल एक बार फिर खूंखार विलेन के अवतार में आलिया और शरवरी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।