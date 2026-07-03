तजा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानें

'वेलकम टू द जंगल' की कमाई में गिरावट जारी, 100 करोड़ कमाने से अब इतनी दूर

लेखन ज्योति सिंह 09:31 am Jul 03, 202609:31 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार की कॉमेडी ड्रामा फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' ने रिलीज का एक सप्ताह पूरा कर लिया है। वीकेंड पर धाकड़ शुरुआत करने वाली यह फिल्म दिन पर दिन गिरावट का सामना कर रही है। जहां आमतौर पर फिल्में घरेलू स्तर पर 4 से 5 दिनों में 100 करोड़ रुपये के क्लब में दाखिल हो जाती हैं, वहीं इस फिल्म को यह उपलब्धि हासिल करने में समय लगा रहा है। आइए जानते हैं फिल्म का ताजा कलेक्शन।