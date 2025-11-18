यूट्यूबर भुवन बाम करेंगे भूतिया शादी? जानिए क्या होगी फिल्म 'कुकू की कुंडली' की कहानी
क्या है खबर?
यूट्यूबर भुवन बाम और अभिनेत्री वामिका गब्बी एक साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं, यह जानकारी पहले ही लोगों का ध्यान खींच चुकी है। दोनों की आगामी फिल्म का नाम 'कुकू की कुंडली' रखा गया है। फिल्म का निर्देशन करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के तहत किया जा रहा है और निर्देशन शरण शर्मा कर रहे हैं। अब 'कुकू की कुंडली' की कहानी से जुड़ी दिलचस्प जानकारी आई है, जो लोगों को उत्साहित कर देगी।
फिल्म में कॉमेडी के साथ हॉरर का तड़का
भुवन और वामिका अभिनीत 'कुकू की कुंडली' यूं तो रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें हॉरर का तड़का भरपूर होगा। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, कहानी कथित तौर पर फिल्म के मुख्य किरदार कुकू (भुवन) की ज्योतिषीय दुविधा के इर्द-गिर्द घूमेगी। फिल्म में 2 महिलाएं होंगी, जिसमें से एक भूतनी होगी। कुकू को अपना कुंडली दोष दूर करने के लिए भूतनी से शादी करनी होगी। कुल मिलाकर 'कुकू की कुंडली' को एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म बताया जा रहा है।
फिल्मी डेब्यू से पहले इन सीरीज का हिस्सा रहे हैं भुवन
यूट्यूबर भुवन फिल्म 'कुकू की कुंडली' से बॉलीवुड में डेब्यू कर रहे हैं। यह उनके लिए काफी बड़ा मौका है, क्योंकि पहली ही फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के तहत बन रही है। हालांकि फिल्म से पहले यूट्यूबर को कई सारी सीरीज में देखा जा चुका है। इस सूची में TVF का शो 'बैचलर्स', 'ढिंढोरा', 'ताजा खबर', 'टीटू टाल्क' और 'रफ्ता-रफ्ता' शामिल है। बता दें कि भुवन को 'बीबी की वाइन्स' से कंटेंट यूट्यूब की दुनिया में पहचान हासिल हुई थी।