यूट्यूबर भुवन बाम करेंगे भूतिया शादी? जानिए क्या होगी फिल्म 'कुकू की कुंडली' की कहानी

फिल्म में कॉमेडी के साथ हॉरर का तड़का

भुवन और वामिका अभिनीत 'कुकू की कुंडली' यूं तो रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इसमें हॉरर का तड़का भरपूर होगा। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक, कहानी कथित तौर पर फिल्म के मुख्य किरदार कुकू (भुवन) की ज्योतिषीय दुविधा के इर्द-गिर्द घूमेगी। फिल्म में 2 महिलाएं होंगी, जिसमें से एक भूतनी होगी। कुकू को अपना कुंडली दोष दूर करने के लिए भूतनी से शादी करनी होगी। कुल मिलाकर 'कुकू की कुंडली' को एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म बताया जा रहा है।