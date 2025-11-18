LOADING...
फरहान अख्तर ने रेजांग ला के इतिहास को याद किया (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@faroutakhtar)

'120 बहादुर' का नया पोस्टर जारी, फरहान अख्तर ने रेजांग ला लड़ाई को याद किया

लेखन ज्योति सिंह
Nov 18, 2025
03:49 pm
बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर इन दिनों आगामी फिल्म '120 बहादुर' के प्रमोशन में जुटे हैं। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज कर दिए हैं, जिसे लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अब फिल्म का नया पोस्टर आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात ये है कि '120 बहादुर' का नया पोस्टर साझा करते हुए फरहान ने रेजांग ला के इतिहास को याद किया है। उनका पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है।

फरहान ने पोस्ट में लिखी ये बात 

फरहान ने '120 बहादुर' का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'आज से 63 साल पहले रेजांग ला में इतिहास लिखा गया था। अविश्वसनीय सच्ची कहानी पर आधारित, इस कहानी को 3 दिनों में बड़े पर्दे पर देखें। जाहिर है कि भारत-चीन के बीच रेजांग ला की लड़ाई 18 नवंबर, 1962 को हुई थी। युद्ध में 120 भारतीय जवानों ने 3,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। इसी युद्ध पर आधारित '120 बहादुर' 21 नवंबर काे रिलीज हो रही है।

