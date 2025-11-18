'120 बहादुर' का नया पोस्टर जारी, फरहान अख्तर ने रेजांग ला लड़ाई को याद किया

'120 बहादुर' का नया पोस्टर जारी, फरहान अख्तर ने रेजांग ला लड़ाई को याद किया
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर इन दिनों आगामी फिल्म '120 बहादुर' के प्रमोशन में जुटे हैं। निर्माताओं ने फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज कर दिए हैं, जिसे लोगों की साकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अब फिल्म का नया पोस्टर आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात ये है कि '120 बहादुर' का नया पोस्टर साझा करते हुए फरहान ने रेजांग ला के इतिहास को याद किया है। उनका पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है।
पोस्ट
फरहान ने पोस्ट में लिखी ये बात
फरहान ने '120 बहादुर' का नया पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'आज से 63 साल पहले रेजांग ला में इतिहास लिखा गया था। अविश्वसनीय सच्ची कहानी पर आधारित, इस कहानी को 3 दिनों में बड़े पर्दे पर देखें। जाहिर है कि भारत-चीन के बीच रेजांग ला की लड़ाई 18 नवंबर, 1962 को हुई थी। युद्ध में 120 भारतीय जवानों ने 3,000 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। इसी युद्ध पर आधारित '120 बहादुर' 21 नवंबर काे रिलीज हो रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
63 years ago today, history was written at Rezang La. Based on the incredible true story, watch this story unfold on the big screen in 3 days. #120Bahadur, in cinemas on 21st November.— Farhan Akhtar (@FarOutAkhtar) November 18, 2025
६३ साल पहले आज ही के दिन, रेज़ांग ला में इतिहास रचा गया था।
एक अविश्वसनीय सच्ची घटना पर आधारित… pic.twitter.com/71Uwrcad0r