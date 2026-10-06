साइबर केस में हनी सिंह की बढ़ी मुश्किलें, पेशी से गायब रहने पर कसा कानून का शिकंजा
यो यो हनी सिंह सोमवार को महाराष्ट्र साइबर के सामने अपनी तय पेशी पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद उन्होंने पूछताछ के लिए पेश होने को लेकर और समय मांगा है।
यह शिकायत एक कॉन्सर्ट में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर थी, जिसके सिलसिले में उन्हें समन भेजा गया था। इस मामले में जांच अभी भी चल रही है।
हनी ने कॉन्सर्ट में की गई टिप्पणियों पर मांगी माफी
हनी ने एक सोशल मीडिया वीडियो जारी कर बताया कि उन्होंने जो टिप्पणियां की थीं, उनका मकसद असुरक्षित यौन संबंध को लेकर चेतावनी देना था।
अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्होंने माफी मांगी है। हालांकि, यह उनके लिए अकेला कानूनी मामला नहीं है।
इसी साल की शुरुआत में, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 'आपत्तिजनक गाना' गाने के आरोप पर उनसे जवाब मांगा था।
बीते 2 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके गाने "वॉल्यूम 1" को अश्लीलता और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक सामग्री से जुड़ी चिंताओं के चलते सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था।