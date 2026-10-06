साइबर केस में हनी सिंह की बढ़ी मुश्किलें, पेशी से गायब रहने पर कसा कानून का शिकंजा

हनी ने एक सोशल मीडिया वीडियो जारी कर बताया कि उन्होंने जो टिप्पणियां की थीं, उनका मकसद असुरक्षित यौन संबंध को लेकर चेतावनी देना था।

अगर उनकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है, तो उन्होंने माफी मांगी है। हालांकि, यह उनके लिए अकेला कानूनी मामला नहीं है।

इसी साल की शुरुआत में, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कार्यक्रम में कथित तौर पर 'आपत्तिजनक गाना' गाने के आरोप पर उनसे जवाब मांगा था।

बीते 2 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके गाने "वॉल्यूम 1" को अश्लीलता और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक सामग्री से जुड़ी चिंताओं के चलते सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया था।