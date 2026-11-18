'ये प्रेम मोल लिया' ट्रेलर: आयुष्मान-शरवरी की जोड़ी कमाल, दिल जीत लेगी परिवारिक कहानी

लेखन ज्योति सिंह 06:48 pm Nov 18, 202606:48 pm

क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' एक बार फिर 'प्रेम' को वापस ले आई है। इस बार इस किरदार और पारिवारिक रिश्तों को संभालने की जिम्मेदारी आयुष्मान खुराना ने उठाई है। उनके साथ शरवरी मुख्य किरदार में शामिल हैं। राजश्री प्रोडक्शन द्वारा निर्मित फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह एक ऐसी प्रेम-कहानी का दावा करता है जो दोस्ती से शुरू होकर परिवार, उम्मीदों और एक झूठ की मुश्किलों में पड़ जाती है।