शरवरी वाघ ने सुनाया करियर की शुरुआत का दिलचस्प किस्सा

'प्यार का पंचनामा 2' से शरवरी को कर दिया गया था रिजेक्ट, फिर ऐसे बदली किस्मत

लेखन अंशिका शुक्ला 07:41 pm Nov 23, 202607:41 pm

क्या है खबर?

अभिनेत्री शरवरी वाघ ने हाल ही में फिल्मों में आने से पहले अपने करियर से जुड़ा दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि फिल्म 'प्यार का पंचनामा 2' के लिए निर्देशक लव रंजन ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद उन्हें फिल्म निर्माण में काम करने का मौका मिला। होस्ट माधुरी दीक्षित के क्विज शो 'कोण होणार करोड़पती' में शरवरी ने बताया कि बिना किसी अनुभव के भी लव ने उन्हें सहायक निर्देशक के तौर पर काम दिया था।