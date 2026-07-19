यश के फैंस के लिए खुशखबरी, इस दिन रिलीज होगा 'टॉक्सिक' का ट्रेलर; रिलीज तारीख का भी हुआ ऐलान

साउथ के सुपरस्टार यश के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। उनकी बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर 8 अगस्त, 2026 को बेंगलुरु में एक भव्य इवेंट के दौरान रिलीज किया जाएगा। इसके ठीक कुछ दिनों बाद यानी 26 अगस्त, 2026 को ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज और ट्रेलर की तारीख सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच उल्टी गिनती शुरू हो गई है।