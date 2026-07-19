यश के फैंस के लिए खुशखबरी, इस दिन रिलीज होगा 'टॉक्सिक' का ट्रेलर; रिलीज तारीख का भी हुआ ऐलान
साउथ के सुपरस्टार यश के फैंस के लिए एक बड़ी खबर है। उनकी बहुप्रतीक्षित गैंगस्टर थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' का ट्रेलर 8 अगस्त, 2026 को बेंगलुरु में एक भव्य इवेंट के दौरान रिलीज किया जाएगा। इसके ठीक कुछ दिनों बाद यानी 26 अगस्त, 2026 को ये फिल्म दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज और ट्रेलर की तारीख सामने आने के बाद से ही फैंस के बीच उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
'टॉक्सिक' 6 भाषाओं में होगी रिलीज
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' में नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी जैसे बड़े कलाकार नजर आएंगे। फिल्म के जबरदस्त एक्शन दृश्यों को अंतरराष्ट्रीय स्टंट एक्सपर्ट्स जे जे पेरी और अनबरिव ने तैयार किया है। ये फिल्म मूल रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट हुई है, लेकिन इसे हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषा में भी रिलीज किया जाएगा, ताकि हर कोई इसे अपनी भाषा में देख सके।