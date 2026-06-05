यशोधरा बग्गा लेकर आ रही हैं वेब सीरीज 'देव भूमि', कहानी में आएगा यह दिलचस्प मोड़

मनोरंजन Jun 05, 2026

यशोधरा बग्गा, जो इंस्टाग्राम पर अपनी हिट वर्टिकल कहानियों के लिए खूब जानी जाती हैं, अब अपनी नई वेब सीरीज 'देव भूमि' के साथ वापस आ गई हैं।

इस सीरीज की कहानी भूमि के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने पति के सेना में मृत माने जाने के बाद उसके गम में डूबी है। खुद को सहारा देने के लिए, वह अपने पति के पुराने नंबर पर मैसेज भेजना शुरू कर देती है।

उसे नहीं पता होता है कि यह नंबर अब कृष्ण नाम के एक अनजान शख्स के पास है, जो धीरे-धीरे उसके दर्द से उबरने के सफर में उसका साथी बन जाता है, लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है, जब उसका पति अचानक वापस लौट आता है और फिर चीजें बेहद पेचीदा हो जाती हैं।