'टॉक्सिक' की रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी

'टॉक्सिक' के सस्ते टिकट सिर्फ 54 रुपये में, प्रीमियम टिकटों की कीमतें 2,000 के पार

लेखन ज्योति सिंह 01:03 pm Aug 25, 202601:03 pm

क्या है खबर?

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित इस एक्शन-थ्रिलर ने एडवांस बुकिंग में 9 लाख से ज्यादा टिकट बेचकर करीब 41 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म पहले दिन 100 से 120 करोड़ की ग्रॉस ओपनिंग कर सकती है। इस बीच, 'टॉक्सिक' के सबसे सस्ते और सबसे महंगे टिकटाें की कीमतों का खुलासा हो गया है।