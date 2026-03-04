'टॉक्सिक' की रिलीज टाल दी गई

'टॉक्सिक' की रिलीज टली, निर्माताओं ने इस कारण लिया फैसला; बताई नई तारीख

लेखन ज्योति सिंह 10:25 am Mar 04, 202610:25 am

क्या है खबर?

यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर चौंकाने वाली खबर आ रही है। यह फिल्म 19 मार्च को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही थी, लेकिन अब इसे टाल दिया गया है। रिलीज से कुछ दिन पहले निर्माताओं द्वारा लिए गए इस फैसले ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। हालांकि, यह फैसला मध्य पूर्व देशों में चल रहे संघर्ष के चलते लिया गया है जिसका खुलासा निर्माताओं ने किया।