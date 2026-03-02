'टॉक्सिक' से जारी हुआ पहला गाना 'तबाही', यश के साथ यूं दिखीं कियारा आडवाणी

लेखन ज्योति सिंह 06:26 pm Mar 02, 202606:26 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' ऐलान के बाद से चर्चा में हैं। फिल्म में मौजूद कलाकारों की पहली झलक और टीजर दिखाकर निर्माता पहले ही लोगों को उत्साहित कर चुके हैं। अब उन्होंने फिल्म से पहला गाना 'तबाही' जारी किया है। कियारा आडवाणी के साथ यश का ये पहला एकल गाना है जिसने आते ही यूट्यूब पर तहलका मचा दिया है। गाने को हिंदी और कन्नड़ समेत कई अन्य भाषाओं में जारी किया गया है।