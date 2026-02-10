'टॉक्सिक' के नाम एक और विवाद

यश की 'टॉक्सिक' पर रिलीज से पहले विवाद, निर्माताओं के खिलाफ दर्ज हुई FIR

लेखन ज्योति सिंह 03:25 pm Feb 10, 202603:25 pm

क्या है खबर?

'KGF 2' से तहलका मचाने के बाद, कन्नड़ सुपरस्टार यश अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' से तूफान लाने को तैयार हैं। गीतु मोहनदास द्वारा निर्देशित यह फिल्म मार्च, 2026 में सिनेमाघरों का रुख करेगी, जिसके लिए फैंस बेसब्र हैं। जिस वक्त फिल्म का टीजर जारी हुआ था, तो उसमें मौजूद आपत्तिजनक दृश्यों को लेकर खूब हंगामा मचा था। अब एक बार फिर 'टॉक्सिक' विवादों में घिर गई है। फिल्म के निर्माता KVN प्रोडक्शन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।