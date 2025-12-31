'टॉक्सिक' से सामने आया नयनतारा का किलर अंदाज, गंगा बनकर बरपाएंगी कहर

'टॉक्सिक' से सामने आया नयनतारा का किलर अंदाज

लेखन ज्योति सिंह 12:05 pm Dec 31, 202512:05 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' मार्च, 2026 में तहलका मचाने को तैयार है। लोगों में फिल्म के प्रति उत्साह बना रहे, इसलिए निर्माता भी एक-एक करके फिल्म से सितारों की झलक जारी कर रहे हैं। पिछले दिनों नादिया के रूप में, कियारा आडवाणी की पहली झलक जारी हुई जिसने लोगों को दीवाना बना दिया। इसके बाद, एलिजाबेथ के रूप में हुमा कुरैशी का पोस्टर साझा किया गया। अब अभिनेत्री नयनतारा की पहली झलक सामने आई है।