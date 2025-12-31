'टॉक्सिक' से सामने आया नयनतारा का किलर अंदाज, गंगा बनकर बरपाएंगी कहर
क्या है खबर?
सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' मार्च, 2026 में तहलका मचाने को तैयार है। लोगों में फिल्म के प्रति उत्साह बना रहे, इसलिए निर्माता भी एक-एक करके फिल्म से सितारों की झलक जारी कर रहे हैं। पिछले दिनों नादिया के रूप में, कियारा आडवाणी की पहली झलक जारी हुई जिसने लोगों को दीवाना बना दिया। इसके बाद, एलिजाबेथ के रूप में हुमा कुरैशी का पोस्टर साझा किया गया। अब अभिनेत्री नयनतारा की पहली झलक सामने आई है।
पोस्टर
गंगा के किरदार में नयनतारा ने दिखाया किलर अंदाज
निर्माताओं द्वारा जारी किया गया नयनतारा का पोस्टर आकर्षक और किलर अंदाज में नजर आ रहा है। काले रंग के कपड़ों में, अभिनेत्री ने हाथ में एक बंदूक थामी हुई है। पोस्टर से साफ है कि फिल्म में उनका किरदार शक्तिशाली और खतरनाक होने वाला है। पोस्टर के साथ कैप्शन दिया गया, 'पेश है नयनतारा, गंगा के किरदार में।' गंगा के किरदार में, नयनतारा के लेडी बॉस लुक ने अभी से लोगों को 'टॉक्सिक' के लिए उत्साहित कर दिया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए नयनतारा का पोस्टर
Introducing Nayanthara as GANGA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups #TOXIC #TOXICTheMovie— Yash (@TheNameIsYash) December 31, 2025
@advani_kiara @humasqureshi #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry… pic.twitter.com/FSiWGo7XeC