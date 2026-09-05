'टॉक्सिक' के अंग्रेजी वर्जन का भी निकला दम

'टॉक्सिक' की डूबती नैया को एक और झटका, अब अंग्रेजी वर्जन भी हुआ बुरी तरह फ्लॉप

लेखन नेहा शर्मा 12:28 pm Sep 05, 202612:28 pm

क्या है खबर?

सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का अंग्रेजी वर्जन भी भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पस्त हो गया है। मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और नोएडा जैसे 4 बड़े शहरों के महज 11 शो में रिलीज हुई इस फिल्म को देखने बेहद कम दर्शक पहुंचे। पूरे देश में इस इंग्लिश कट के सिर्फ 450 टिकट ही बिक सके, जिससे पहले दिन की कमाई लगभग 1.40 लाख पर सिमट गई। ये निराशाजनक शुरुआत फिल्म के लगातार गिरती बॉक्स ऑफिस कमाई को दर्शाती है।