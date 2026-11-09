रावण के किरदार पर बोले यश

रावण के किरदार के बचाव में आगे आए यश, बोले- पूरी तरह से खलनायक नहीं

लेखन सयाली 05:09 pm Nov 09, 202605:09 pm

क्या है खबर?

'रामायण' की सफलता के बीच कई लोग रावण के किरदार को दर्शाने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच यश ने इस किरदार को जटिल बताते हुए इसका बचाव किया है। 'रामायण' के निर्माताओं ने एक 'बिहाइंड द सीन' वीडियो साझा किया है, जिसमें यश रावण का रूप लेते दिख रहे हैं। इसमें यश ने बताया कि रावण का किरदार निभाने के उनके फैसले से शुरुआत में उनके दोस्त और परिवार वाले भी हैरान रह गए थे।