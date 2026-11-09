'रामायण' ने तोड़ा 'धुरंधर 2' और 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड

'रामायण' ने 'धुरंधर 2' और 'पुष्पा 2' को पिछाड़ा, बनाया प्रति घंटे टिकट बिक्री का रिकॉर्ड

लेखन सयाली 03:53 pm Nov 09, 202603:53 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया हुआ है। अब इस फिल्म ने टिकट बेचने का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। दिवाली वीकेंड पर इस फिल्म ने 'धुरंधर 2' और 'पुष्पा 2' को पिछाड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, 'रामायण' ने एक घंटे में सबसे ज्यादा टिकट बिकने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले हफ्ते सिनेमाघरों में एडवांस बुकिंग में ये फिल्म 'धुरंधर 2' के मुकाबले काफी कमजोर रही थी।