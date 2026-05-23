'टॉक्सिक' में कैसा होगा महिलाओं का किरदार? सुपरस्टार यश ने खोल दिया राज

औरतों की ताकत सामने लाएगी फिल्म

यश ने गीतू मोहनदास की निर्देशन शैली को अप्रत्याशित बताया है। उन्होंने कहा, "हर सीन में कुछ नया देखने को मिलता है, कहानी का रुख बदल जाता है।"

उन्होंने फिल्म में महिला किरदारों को 'धाकड़' बताया है, जो उनकी ताकत और जिंदा रहने की ललक को उजागर करती है। इससे राजनीति और हिंसा पर नए नजरिए सामने आते हैं। फिल्म में हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम किरदारों में दिखेंगी। फिल्म 'टॉक्सिक' पहले 4 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज टाल दी गई है। नई तारीख का अभी पता नहीं चला है।