'टॉक्सिक' में कैसा होगा महिलाओं का किरदार? सुपरस्टार यश ने खोल दिया राज
अभिनेता यश अपनी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोई साधारण या आम गैंगस्टर (गुंडों वाली) फिल्म नहीं है।
इस फिल्म की निर्देशक गीतू मोहनदस हैं। फिल्म में कियारा आडवाणी और नयनतारा भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी। यश के मुताबिक, ये फिल्म इंसानी भावनाओं की गहराई को दिखाती है और इसमें कहानी को बिल्कुल नए और दमदार तरीके से पेश किया गया है।
औरतों की ताकत सामने लाएगी फिल्म
यश ने गीतू मोहनदास की निर्देशन शैली को अप्रत्याशित बताया है। उन्होंने कहा, "हर सीन में कुछ नया देखने को मिलता है, कहानी का रुख बदल जाता है।"
उन्होंने फिल्म में महिला किरदारों को 'धाकड़' बताया है, जो उनकी ताकत और जिंदा रहने की ललक को उजागर करती है। इससे राजनीति और हिंसा पर नए नजरिए सामने आते हैं। फिल्म में हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी अहम किरदारों में दिखेंगी। फिल्म 'टॉक्सिक' पहले 4 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज टाल दी गई है। नई तारीख का अभी पता नहीं चला है।