यश-राधिका हुए SRK-दीपिका के पड़ोसी, अलीबाग में इतने करोड़ में खरीदी संपत्ति

इन सितारों का है अलीबाग में समुद्र किनारे घर

यश और राधिका पंडित का यह नया ठिकाना 5,200 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा का है। इसकी खास बात यह है कि यहां से सीधा समुद्र तक पहुंचा जा सकता है।

एक तरफ जहां गांव की सड़क है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र का किनारा है। स्टाम्प ड्यूटी और अन्य फीस जैसे अतिरिक्त शुल्कों की वजह से कुल 1.44 करोड़ रुपये और जुड़ गए हैं।

अलीबाग अब बॉलीवुड और क्रिकेट सितारों की पसंदीदा जगह बन गया है। यहां शाहरुख खान का 'देजा वू फार्म्स' है।

साथ ही, दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह और विराट कोहली-अनुष्का शर्मा के भी आलीशान घर आस-पास ही हैं। इतना ही नहीं, सुहाना खान ने भी कुछ समय पहले इसी इलाके में 1.5 एकड़ की संपत्ति खरीदी है, जिसमें 3 घर बने हुए हैं।