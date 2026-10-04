यामी गौतम और आदित्य धर का बड़ा कदम, मुंबई का शोर-शराबा छोड़ हिमाचल में बसाया आशियाना

यामी और आदित्य अब हिमाचल प्रदेश के गोहर में स्थित अपने 100 साल पुराने हेरिटेज होम (विरासत वाले घर) में शिफ्ट हो गए हैं।

शादी से पहले यामी ने यहां 25 एकड़ जमीन खरीदी थी, जहां अब सेब, आलू, आड़ू और अदरक के ऑर्गेनिक बाग-बगीचे हैं। जून 2021 में दोनों ने इसी खास जगह पर शादी भी की थी। मुंबई के शोर-शराबे से दूर ये जोड़ी अपने बेटे के साथ अब कुदरत के बीच सुकूनभरी जिंदगी बिता रही है।